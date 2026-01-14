Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırıkkale
Suç makinesi takip sonucu yakalandı

Suç makinesi takip sonucu yakalandı

00:2714/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
12 ilden 15 suçtan aranan şüpheli, polis takibiyle Bahşılı’da yakalandı.
12 ilden 15 suçtan aranan şüpheli, polis takibiyle Bahşılı’da yakalandı.

Kırıkkale’de 12 ilden 15 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik aranan şüpheli S.Ö., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. ‘Dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan şüpheli, kent merkezi ile Bahşılı ilçesi arasında yaşanan takip sonucu gözaltına alındı. Irak uyruklu bir kadına ait aracı kullandığı tespit edilen S.Ö.’nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırıkkale’de 12 ilden 15 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik aranması olduğu belirlenen şüpheli S.Ö., otomobille kaçmaya çalışırken yaşanan takip sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 12 ilden 15 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik aranması bulunan S.Ö.’nün, Irak uyruklu bir kadının aracını kullandığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin aynı araçla belirli saatlerde kent merkezi ile Bahşılı ilçesi arasında geçiş yaptığını belirledi. Belirlenen güzergahtaki bazı noktalarda bekleyen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yaşanan takip sonucu Bahşılı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



#Kırıkkale
#Suçlu
#İhtar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Ocak 2026 enflasyon takvimi: Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta?