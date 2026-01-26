Yeni Şafak
Muğla'da şiddetli fırtına: Ağaç devrildi trafik durdu

23:1726/01/2026, Pazartesi
IHA
Olay nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tamamen durdu.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde fırtına nedeniyle Uğur Mumcu Bulvarı’nda devrilen ağaç yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı’nda fırtına nedeniyle devrilen ağaç yolu kapattı, trafik tamamen durdu; bölgeye ekipler sevk edildi.

Muğla’da Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Uğur Mumcu Bulvarı’nda bir ağaç yolun ortasına devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle bulvar tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağacın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı. Olay nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tamamen durdu.


#Muğla
#Menteşe
#fırtına
