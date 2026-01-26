Dondurucu hava ABD'yi vurdu raflar boşaldı

ABD'yi soğuk hava ve tipi vuruyor. Ülke, orta, güney ve doğu kısımlarını vuran ve “tarihi kış fırtınası” diye isimlendirilen soğuk hava dalgasının etkisi altında kaldı. Hafta sonu ve bugün dahil toplam 14 binden fazla uçuşun iptal edildiği belirtildi. 350 milyon nüfuslu ABD'de 200 milyon kişinin bu soğuk hava dalgasından etkilendi. Yetkililer yoğun kar yağışlarına karşı önlem almaya çalışıyor.

REKOR SOĞUK HAVA DALGASI

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani etkisini gösteren kar yağışı ve fırtına ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son 8 yılın en soğuk kışı" ifadesini kullandı. Trump da X ve Truth üzerinden paylaşımda bulunarak Ulusal Hava Durumu Servisi'nin “Bu fırtınayı ciddiye alın millet” mesajını yinelerken, “rekor soğuk hava dalgası ve tarihi kar fırtınası" değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Trump yaptığı diğer paylaşımda “Rekor soğuk hava dalgasının 40 eyaleti vurması bekleniyor. Daha önce çok nadir görülmüş bir şey. Çevreci isyancılar lütfen açıklasın, küresel ısınmaya ne oldu?” ifadelerini kullandı.

FELÇ NİTELİĞİNDE ETKİLER

Rüzgârın da etkisiyle hissedilen hava sıcaklıklarının Boston'da -26 dereceye kadar düşmesi beklenirken ABD'nin kuzey kısımlarında bunun -46'ya kadar düşeceği öngörülüyor. Ülke genelinde 800 bin civarında insanın elektriksiz kaldığı belirtildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD’de etkisini gösteren kar fırtınaları nedeniyle 20 eyalette acil durum ilan edildiğini bildirdi. ABD genelinde, yaklaşık 230 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı. Ulusal Hava Durumu Servisi’nden (NWS) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğu bölgelerinde yaygın ve yoğun buz birikimine yol açacak, alışılmadık derecede büyük ve uzun süreli bir fırtına konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "felç edici, yerel olarak felaket niteliğinde etkiler" beklendiği belirtildi.

Market rafları boşaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Meteorologların öngördüğü fırtına nedeniyle, özellikle güney eyaletlerinde marketlerde panik alımları dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, marketler et, süt ve temel gıda ürünlerinin bulunduğu rafların büyük ölçüde boşaldığı görüldü.







