ABD’yi kış vurdu: Kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi

00:3626/01/2026, Pazartesi
ABD genelinde etkili olan şiddetli kış fırtınası, New York başta olmak üzere birçok büyük kentte ulaşımı aksattı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde hayat adeta dururken, yaklaşık 1 milyon kişinin elektrik kesintilerinden etkilendiği bildirildi.

