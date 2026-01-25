Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Meteorolojiden Aydın için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteorolojiden Aydın için kuvvetli fırtına uyarısı

15:0825/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yetkililer, kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.
Yetkililer, kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Aydın genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan uyarıya göre, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Aydın il genelinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.

Rüzgarın 50-75 kilometre/saat hızla fırtına, yer yer ise 75-90 kilometre/saat hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren etkili olacağı ve gece saat 23.59’a kadar süreceği tahmin edilirken, Aydın genelinde risk seviyesinin sarı kodla değerlendirildiği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.



#meteoroloji
#hava durumu
#fırtına
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bartın kura çekilişi ne zaman saat kaçta? 500 bin TOKİ Bartın bin 620 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?