Limanda yunus operasyonu: Mahsur kalan yunusu sahil güvenlik kurtardı

15:5324/01/2026, Cumartesi
DHA
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde balıkçı barınağı olarak kullanılan limana girip mahsur kalan yunus, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yunusun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Alaplı Balıkçı Barınağı olarak bilinen limanda meydana geldi. 

Avlanmak için balıkları takip eden yunus, çıkış yolunu bulamayınca, limanda mahsur kaldı.


Durumu fark eden balıkçılar, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi.


Gelen ekipler yaptıkları çalışmayla yunusu açık denize ulaştırdı.


Yunusun durumunun iyi olduğu belirtildi.

