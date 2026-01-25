Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri için yağış uyarısında bulundu. Trakya’nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz’in büyük bölümü, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile bazı Karadeniz illerinde yağmur ve sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.