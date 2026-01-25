Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bu hafta yurt genelinde yağış etkili olacak. Bugün Trakya’nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak beklenirken, Antalya çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı bildirildi. Haftanın ilk gününde İstanbul dahil yurdun batı kesimleri için yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri için yağış uyarısında bulundu. Trakya’nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz’in büyük bölümü, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile bazı Karadeniz illerinde yağmur ve sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.
Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi, Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Özellikle kuzey, batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, diğer kesimlerde değerlerin normallere yakın olacağı öngörülüyor.
Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
Ege’nin güneyi ile Akdeniz’in batı kesimlerinde rüzgârın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bildirildi. Yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
2 güne dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk gününde yurdun batı kesimlerinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.Yağışlar pazartesi ve salı günü İstanbul'da da etkili olacak.
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, sabah saatlerinde Sakarya ile Kocaeli’nin doğu kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Kırklareli ve Edirne çevrelerinde hafif sağanak yağış görüleceği öngörülüyor.