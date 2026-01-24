THY'den fırtına önlemi: Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları, Kuzey Amerika’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25-26 Ocak’ta New York, Newark, Boston ve Washington’a yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. THY, uçuşlara ilişkin güncel bilgilere internet sitesindeki uçuş durumu bölümünden ulaşılabileceğini bildirdi.
Açıklamada, uçuşlara dair güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linki üzerinden ulaşılabileceği bilgisi verildi.