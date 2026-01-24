Yeni Şafak
THY'den fırtına önlemi: Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle seferler iptal edildi

21:36 24/01/2026, Cumartesi
Türk Hava Yolları, Kuzey Amerika’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25-26 Ocak’ta New York, Newark, Boston ve Washington’a yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. THY, uçuşlara ilişkin güncel bilgilere internet sitesindeki uçuş durumu bölümünden ulaşılabileceğini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25-26 Ocak'ta, New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, "Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 25-26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuşlara dair güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linki üzerinden ulaşılabileceği bilgisi verildi.


