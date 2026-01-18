Yeni Şafak
Olumsuz koşullar hava trafiğini etkiledi: AJet'ten 38 sefer iptali

18:1018/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 38 seferini iptal etti.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 18-19 Ocak tarihlerinde toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden, 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.



