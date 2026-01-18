İstanbul buz kesti: Kar ve buzlanma uyarısı

İstanbul’da soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde dün yağmur şeklinde başlayan yağış, Silivri ve Çatalca başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Meteorolojiye göre, İstanbul’da bugün il genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağı, özellikle kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde yağışın kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde kısa süreli örtü oluşabileceği değerlendiriliyor. Sıcaklığın 5 derecenin altına düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği ve AKOM, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle vatandaşları buzlanma ve don riskine karşı uyardı.