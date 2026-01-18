Yeni Şafak
İstanbul buz kesti: Kar ve buzlanma uyarısı

İstanbul buz kesti: Kar ve buzlanma uyarısı

04:0018/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
İstanbul Valiliği ve AKOM, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle vatandaşları buzlanma ve don riskine karşı uyardı. Sıcaklığın 5 derecenin altına düşeceği kentte, karla karışık yağmurun yüksek kesimlerde kara dönüşmesi bekleniyor.

İstanbul’da soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde dün yağmur şeklinde başlayan yağış, Silivri ve Çatalca başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Meteorolojiye göre, İstanbul’da bugün il genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağı, özellikle kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde yağışın kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde kısa süreli örtü oluşabileceği değerlendiriliyor. Sıcaklığın 5 derecenin altına düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği ve AKOM, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle vatandaşları buzlanma ve don riskine karşı uyardı.

BAŞKENTTE DE KAR VARDI

Başkentin yüksek kesimlerinde de dün kar yağışı etkili oldu. Kentte önceki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'nın yüksek bölgelerinde zaman zaman etkisini artırdı. Gece saatlerinde yağış nedeniyle İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'nın bazı kesimlerindeki park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.



