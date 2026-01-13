Yeni Şafak
Uşak'ta soğuk hava etkili oluyor

19:0913/01/2026, Salı
AA
Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesiyle Uşak'taki Küçükler Barajı ve Baltalı Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Banaz ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen karaçam ormanlarının arasında bulunan Baltalı Göleti ayrı güzelliğe büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesiyle Uşak'taki Küçükler Barajı ve Baltalı Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Banaz ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen karaçam ormanlarının arasında bulunan Baltalı Göleti ayrı güzelliğe büründü.



Uşak'ın içme suyunu sağlayan ve doluluk oranı oldukça düşen Küçükler Barajı'nın da yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.



Buzla kaplanan baraj ve gölet, havadan dronla görüntülendi.



#Uşak
#Küçükler Barajı
#Baltalı Göleti
