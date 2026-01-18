Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar etkisi: Uçuşlar azaltılıyor

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak 2026 (bugün) ile 19 Ocak 2026 (pazartesi) tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur"