Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar etkisi: Uçuşlar azaltılıyor

16:2118/01/2026, Pazar
IHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı
İstanbul genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, İstanbul genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidileceğini açıkladı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı hava yolu trafiğini de etkiledi. Bu çerçevede Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’tan yapılan açıklamada,
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak 2026 (bugün) ile 19 Ocak 2026 (pazartesi) tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur"
denildi.



