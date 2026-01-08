Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı

Meteoroloji’nin fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarılarının ardından 8 Ocak tarihinde İstanbul’daki iki büyük havalimanında çok sayıda uçuş için iptal kararı alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise uçuşların yüzde 5 oranında iptal edileceği duyuruldu.