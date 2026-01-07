Yeni Şafak
BUDO'dan sekiz sefer iptali

BUDO, 8 Ocak Perşembe günü yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), internet sitesinde yaptığı duyuruda yarın gerçekleştirilecek sekiz seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği 8 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



