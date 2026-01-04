BUDO'nun 4 seferi daha iptal edildi

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 4 seferinin daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.
Olumsuz hava koşulları Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerini vurdu.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.
Aynı nedenle 07.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.
