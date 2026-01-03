Yeni Şafak
Üsküdar Sahili'nde lodos etkili oldu

19:463/01/2026, Cumartesi
DHA
Üsküdar'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından lodos etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) hafta sonu için şehir genelinde lodos uyarısında bulundu. AKOM'un uyarasında hafta sonu lodosun 50 ila 80 kilometre hızla esmesinin beklendiği duyurulmuştu. Yetkililer, rüzgarın etkisini sürdüreceğini belirterek sahil kesimlerinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Fırtına uyarısının ardından Salacak Sahili'nde dalga boyu yükselirken, zaman zaman dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Kız Kulesi'ni görmeye gelenler zor anlar yaşadı. 

Lodos nedeniyle Salacak Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

#Lodos
#Üsküdar
#Hava Durumu
