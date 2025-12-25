Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

23:4025/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
BUDO, sefer iptallerini internet sitesinden duyurdu.
BUDO, sefer iptallerini internet sitesinden duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki iki seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.



#BUDO
#Bursa
#Deniz Otobüsü
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün? 2026 Ramazan ve bayram takvimi açıklandı