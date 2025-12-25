BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

BUDO, sefer iptallerini internet sitesinden duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki iki seferinin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
#BUDO
#Bursa
#Deniz Otobüsü
#İstanbul