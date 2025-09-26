Yeni Şafak
BUDO duyurdu: Birçok sefer iptal edildi

26/09/2025, Cuma
İptal edilen seferlere ilişkin BUDO'dan açıklama yapıldı.
İptal edilen seferlere ilişkin BUDO'dan açıklama yapıldı.

BUDO, bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle altı seferin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapılması planlanan 6 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, bugün saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edildi.



