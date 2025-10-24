Marmara Denizi’nde olumsuz hava şartları etkili oldu.
Marmara Denizi’nde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
Marmara Denizi’nde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) seferlerini olumsuz etkiledi.
BUDO tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"19.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 19.15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."
