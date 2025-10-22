Yeni Şafak
Ankara'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Ankara için 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımladı

Ankara'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Ankara için 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımladı

Ankara hava durumu
Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Ekim 2025 hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yurdun büyük kesiminde aralıklı yağış hakim olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağışlar görülecek. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama Ankara 5 günlük hava durumu tahmin raporu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemirci, bu hafta yurt genelinde aralıklı yağışlar beklendiğini ve yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi.

Perşembe günü içinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini belirten Özdemirci, "Yine Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak şeklinde görülecek." dedi. Özdemirci, aynı bölgelerde aralıklı yağışların cuma günü de devam edeceğini söyledi. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Özdemirci, havanın cuma gününden itibaren iç kesimlerde ve özellikle kuzey bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde artış yaşanacağını ifade etti.

Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara'da da yarın yağış beklendiğini ifade eden Özdemirci, perşembe ve cuma günlerinde ise üç büyük şehirde kısa süreli yağışların görülebileceğini bildirdi.


