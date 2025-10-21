Yeni Şafak
Gaziantep’te şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

21:0721/10/2025, Salı
IHA
Gaziantep’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerine doğru şiddetli sağanak etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. 

Kentin özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nde etkili olan yağış bazı caddelerde ise küçük çaplı sele neden oldu. Etkili olan yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sonrası bazı araçlar yarıya kadar suya gömüldü.

Yağış sonrası trafikte aksamalar yaşanırken maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

Kentte yağışın gece saatlerinde ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.


#Gaziantep
#Yağış
#Sağanak
