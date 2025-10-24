Sağanak yağış geliyor! İstanbul'da yağış ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji'den güncel İstanbul hava durumu uyarısı

Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Peş peşe gelen uyarıların ardından İstanbul Valiliği, kentte okulları saat 16:00'dan sonra tatil etme kararı aldı. İstanbul'da yağışların ne kadar devam edeceği merak konusu oldu. İşte 24 EKim Meteoroloji tarafından yapılan İstanbul hava durumu uyarısı.
Meteoroloji'nin uyarılarından sonra İstanbul için kritik saatler... "Sarı Kodlu" alarm verilen kentte şiddetli yağış bekleniyor. Avrupa Yakası'nda başlayacak yağışlar, akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli sağanağa dönüşecek.
METEOROLOJİ'DEN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İŞTE 24 EKİM 2025 HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU!
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:
“MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il genelin de kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORHAN ŞEN: BUGÜN EVİNİZE ERKEN GİDİN, BEN DÖNÜYORUM
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen X hesabından yaptığı açıklamada bugün için İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Şen: "İstanbullular Bugün evinize erken gidin. Ben 13:00 tv yayınından sonra eve dönüyorum.' dedi.
Şen açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bugün 15:00 den sonra Trakya'dan başlayacak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli. ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir. dikkatli ve tedbirli olunmalı"
AKOM'DAN FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ AÇIKLAMASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren fırtına ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün öğleden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği ve aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Bununla birlikte Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak, cumartesi günü sabah saatlerine kadar sürecek aralıklı ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Batı ilçelerimizde başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, vatandaşlardan fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
BİR UYARI DA VALİLİKTEN
İstanbul valliğindan yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojiden İstanbul’a sarı kodlu uyarı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Cuma öğle saatlerinden sonra “İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan” itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"