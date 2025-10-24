İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi hafta sonu planlarını yapmadan önce, “İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl olacak?” ve “Meteoroloji yağmur veya soğuk uyarısı yaptı mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta sonu düşüş gösterebilir. Hafta sonu bölgede yağışlar bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek? İşte 25-26 Ekim il il hafta sonu hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve ilgili valiliklerden yapılan peş peşe uyarılar, Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerinin 24 Ekim Cuma gününden başlayarak 25 Ekim Cumartesi sabahına kadar sürecek sert bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini gösteriyor. Özellikle Marmara, Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'de ani sel, su baskını, fırtına ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
BATI VE KUZEY'DE 30 SAATTE OLAĞANÜSTÜ HAVA OLAYLARI BEKLENİYOR
Özellikle Marmara, Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'de ani sel, su baskını, fırtına ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların can ve mal güvenliği için kritik saatlere dikkat etmesi gerekiyor.
YAĞIŞ ALARMI: BATI KARADENİZ'DE SEL RİSKİ YÜKSEK
Yağışlı sistem, Cuma akşamı Trakya'dan giriş yapmasının ardından, hafta sonu boyunca etkisini artırarak yayıldı. Pazar Gününe Dikkat: En kritik uyarı 19 Ekim Pazar günü için yapılıyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nin kıyı şeridinde (Zonguldak, Bartın, Kastamonu çevresi) beklenen günlük yağış miktarının 21-50 mm aralığında olması tahmin ediliyor. Bu şiddetli yağışlar, ani sel, su baskınları, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabilir. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve tarımla uğraşanların tedbirli olması gerekiyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Yağışlı sistem, Cuma sabah saatlerinde öncelikle Trakya (Edirne, Kırklareli), Çanakkale ve Ege kıyılarını (İzmir, Aydın, Muğla) hedef alıyor. Bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, güneybatı yönlü kuvvetli rüzgarın hızı 40 ila 60 km/saat aralığına ulaşarak fırtına etkisini gösterecek. Öğle saatlerinde yağışlar Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Batı Karadeniz'e doğru yayılacak. Bu saatlerde özellikle deniz trafiği ve köprü geçişlerinde fırtına kaynaklı aksaklıklar yaşanabilir.
Ankara ise Cuma ve Cumartesi günleri parçalı bulutlu ve 20-22 derece civarında ılıman bir hava yaşayacak olsa da, Pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek ve sıcaklıklar 17 dereceye kadar düşecek; başkentlilerin yeni haftaya yağmurla başlaması öngörülüyor. İzmir, 26 derece ile en yüksek sıcaklığa sahip şehir olsa da, Cumartesi ve Pazar günleri bölgesel olarak 6-20 mm aralığında yağış alacak ve sıcaklıkları 23-25 derece seviyesine gerileyecek; Ege'de yağışların yeni haftada da aralıklarla sürmesi bekleniyor. Üç şehirde de vatandaşların serin ve yağışlı havaya karşı hazırlıklı olması önem taşımaktadır.
İSTANBUL İÇİN SARI ALARM: AKŞAM VE GECEYE DİKKAT!
İstanbul için en kritik zaman dilimi Cuma akşam ve gece saatleri (18:00 - 00:00) olarak belirlendi. Öğleden sonra başlayacak yağışlar, akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli sağanak şeklinde şiddetlenecek. AKOM ve Valilik, vatandaşları ani sel, su baskını ve alt geçitlerde su birikintileri riskine karşı uyararak zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
CUMARTESİ SABAHA KARŞI YAĞIŞ KARADENİZ'İ VURACAK
Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece saatlerinde, kuvvetli yağışın odağı Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları olacak. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gece yarısından itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde de sel ve su baskınlarına karşı yüksek teyakkuz hali devam edecek.
DOĞU'DA HAVA SOĞUYOR: KARLA KARIŞIK YAĞMUR!
Öte yandan, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava sıcaklıkları hızla düşüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Kars, Ardahan, Erzurum) karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı görülecektir.
Hafta sonu boyunca Türkiye genelinde hava durumu iki farklı tablo çizecek. Cumartesi (25 Ekim) günü, Cuma gününden devralınan yağışlı sistem etkisini sürdürecek, özellikle İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir kısmı ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yer yer sağanak yağışlı olacak. Marmara ve Ege'deki kuvvetli yağışlar hafifleyerek devam edecek.
Pazar (26 Ekim) günü ise yağışlar kuzey ve doğu bölgelerinde (özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu) yoğunlaşırken, ülkenin büyük bir bölümü, özellikle Batı ve Güney Ege kıyıları, parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir havaya kavuşacak. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne göre az bir düşüş göstererek mevsim normallerinde seyredecek; örneğin Ankara'da 21 derece, İstanbul'da 20 derece civarında bir sıcaklık beklenirken, Akdeniz Bölgesi'nde hala 27 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar görülecektir. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecektir.