Ankara ise Cuma ve Cumartesi günleri parçalı bulutlu ve 20-22 derece civarında ılıman bir hava yaşayacak olsa da, Pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek ve sıcaklıklar 17 dereceye kadar düşecek; başkentlilerin yeni haftaya yağmurla başlaması öngörülüyor. İzmir, 26 derece ile en yüksek sıcaklığa sahip şehir olsa da, Cumartesi ve Pazar günleri bölgesel olarak 6-20 mm aralığında yağış alacak ve sıcaklıkları 23-25 derece seviyesine gerileyecek; Ege'de yağışların yeni haftada da aralıklarla sürmesi bekleniyor. Üç şehirde de vatandaşların serin ve yağışlı havaya karşı hazırlıklı olması önem taşımaktadır.