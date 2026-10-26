Askeri malzeme taşıyan TIR traktörle çarpıştı: Can kaybı ve yaralı var

Tokat’ta hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 914’e ulaştı: Valilikten şebeke suyu uyarısı

Tokat’ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 2 bin 914’e yükseldi. Hastanelerde 18 çocuğun tedavisi ve takibi sürerken Valilik, laboratuvar sonuçları açıklanana kadar şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmamasını tavsiye etti. İçme suyu numunelerinin sonuçlarının 3 gün içinde alınması bekleniyor.