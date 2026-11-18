Meteorolojinin yağış uyarısının ardından Erzincan'da çiftçiler, mart ayında ekilen şeker pancarlarını tarladan kaldırmak için gece saatlerinde de çalışıyor. Hasat devam ediyor.
Tarımın önemli merkezlerinden Erzincan'da yaklaşık 180 günlük yetişme sürecini tamamlayan pancarlar, traktör ve kamyonlarla Erzincan Şeker Fabrikası'na taşınıyor.
Çayırlı'da hasat mesaisi hızlandı
Çayırlı ilçesinde tarlalara giren çiftçiler, beklenen yağışlar öncesinde hasadı tamamlamak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.
Gündüz sürdürülen hasat mesaisi, gece saatlerinde de devam ediyor.
Tarlalardan sökülen pancarlar, fabrikaya ulaştırıldıktan sonra analiz ve çeşitli işlemlerden geçirilerek şekere dönüştürülüyor.
Üretilen şeker, ülke genelindeki tüketicilere ulaştırılıyor.
Pancar üreticileri, mart ayında ektikleri ürünlerin hasat dönemine geldiğini belirterek, tarlalardan çıkarılan pancarların fabrikada işlenip ülke ekonomisine kazandırıldığını ifade etti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.