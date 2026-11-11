Otlukbeli buz kesti: Sıcaklık eksi 20 dereceye düştü

Erzincan’da soğuk hava etkisini sürdürürken, Otlukbeli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 derece olarak ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Erzincan’da ölçülen hava sıcaklıkları ise şöyle:
Otlukbeli: -20 derece
Refahiye: -10 derece
Ergan Dağı: -7 derece
Çayırlı: -5 derece
Tercan: -4 derece
Kemah: -2 derece
Üzümlü: -2 derece
Erzincan merkez: -1 derece
İliç: 0 derece
Kemaliye: 2 derece
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