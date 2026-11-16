İZBAN’daki teknik arıza giderildi, seferler normale döndü

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Sabah saatlerinde Alsancak İstasyonu’nda trenlere elektrik sağlayan katener telinin kopması sonucu seferlerde aksamalar yaşandı. Arıza nedeniyle Alsancak ve Hilal istasyonlarına tren girişi durdurulurken, duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu. Diğer hatlarda ise seferler normal şekilde devam etti.

Arızanın ardından teknik ekipler bölgede çalışma başlatırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yolcuların ulaşımını sağlamak amacıyla Halkapınar ile Alsancak arasında otobüs ve tramvaylarla alternatif ulaşım imkanı sunuldu.

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