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Ankara merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı

Ankara merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı

12:559/06/2026, Salı
IHA
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Operasyonlar sonucunda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kolluk birimlerince sürdüğü öğrenildi.
Operasyonlar sonucunda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kolluk birimlerince sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ankara, Adana, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda toplam 98 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında 7258 sayılı "Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"un 5/1-b maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesinde düzenlenen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında, ikamet ve işyerlerinde arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin uygulanmasına karar verildi.

Operasyonlar sonucunda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kolluk birimlerince sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.



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