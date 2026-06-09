Ankara merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı

Ankara, Adana, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda toplam 98 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında 7258 sayılı "Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"un 5/1-b maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesinde düzenlenen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında, ikamet ve işyerlerinde arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin uygulanmasına karar verildi.