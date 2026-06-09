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18 ilde siber suç operasyonu: 194 tutuklama

18 ilde siber suç operasyonu: 194 tutuklama

04:009/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son beş günde 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 194 'ünün tutuklandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Cumhuriyet Başsavcılıkları ve il emniyet müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 194’ü tutuklanırken, 36 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.



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