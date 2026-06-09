Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı

23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı

12:039/06/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Adana
Adana

İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 23 ilde düzenlenen 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik Adana merkezli 23 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, İstanbul, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Burdur, Sakarya, Kilis ve Mersin'deki operasyonlarda, MASAK incelemeleri sonucunda hesaplarında 5 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin panel yönetimini yaptıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Şüphelilere ait 1 paravan şirket, 23 konut, 29 araç, 13 arsa, 4 bin 742 banka hesabı ve 6 kripto varlık hesabına da tedbir kararı uygulandı.




#yasa dışı bahis
#operasyon
#gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS geç başvuru ne zaman, saat kaçta? 2026 DGS geç başvuru tarihi ve ücreti açıklandı