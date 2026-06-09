İstanbul merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 95 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu merkezli olmak üzere İstanbul genelinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen, 22’si cezaevinde, 1’i askerde olan 112 şüphelinin yakalanmasına yönelik 8 ayrı ilde operasyon yapıldı. Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 95 şüpheli yakalandı.