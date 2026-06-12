Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e tepki: Şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar

"Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir özeleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır"