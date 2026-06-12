Üç milyon verdik ruhsat çıkar abi

Tanıkların, “2015 yılından beri birçok projede rüşvet verdi” dediği AGA GRUP isimli firmanın sahibi Abdulkadir Alkan’ın, arkadaşı Eşref Çiçek’le yaptığı görüşme bunun örneği oldu. Yazışmalarda Alkan’ın 267 dairelik projesini anlattığı, Çiçek’in ise “Güzel, inşallah bir an önce biter, ruhsat da çıkar, başlarız” dediği görülüyor. Hemen ardından Alkan’ın rüşvet itirafı geliyor: “Çıkar abi, belediyeye 3 milyon rüşvet veriyorum. Ruhsatı hemen almak için…”

Abdulkadir Alkan, rehberine “Can kardeşim” diye kaydettiği bir başka kişiyle 12 Mart 2026 tarihinde yaptığı yazışmada da benzer ifadeler kullandı. Alkan mesajında, “Ben belediyede ruhsat işini para vererek bitirdim… Her şeyi 20 günde verecekler. 5 milyona anlaştık. Belediyede hiç işimiz aksamaz, hatta bu ay sonunda başlayabilecek duruma gelecek” ifadelerini kullandı. İddianamede ifadesi alınan şüpheli Emin Adanur’un ifadeleri, Abdulkadir Alkan’ın belediyeyle rüşvet alışverişini doğruluyor.

Adanur, iddianameye giren ifadesinde şunları kaydediyor: “Abdulkadir Alkan da usulsüz emsal artışı karşılığında Turgay Erdem’e (dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı), hatırladığım kadarıyla Beşevler Mahallesi’nde cadde üzerinde bulunan Ayra 224 projesinde usulsüz emsal artışı karşılığında rüşvet vermiştir. Bu rüşvete aracılık ettim. Tolga Şen ve Ümit İrve benim arkadaşım olur. Bir tarihte teleferikte bir çay ocağına çağırdılar, orada Abdulkadir de vardı. Tolga bana, ‘Kadir’in bir dosyası var, belediyede ruhsatlandırılması lazım. Sen bu işi halleder misin?’ dedi. Abdulkadir’den daha önce Turgay 2 milyon para istemiş. Ancak güvenemediği için araya beni soktular. 2 milyon parayı Abdulkadir, inşaat başlama ruhsatı aldığı gün elden verdi. Bu parayı Tolga Şen getirdi. Tolga ve Ümit bu rüşvetten 500 bin TL pay aldı. Ben de 500 bin TL aldım. Kalan 1 milyon TL’yi aynı gün Tiba Mimarlık’ın önünde, siyah cipin içerisinde Bahri Atalay’a verdim.”