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Danışmanın silahlı tehdidine alt sınırdan ceza

Danışmanın silahlı tehdidine alt sınırdan ceza

04:0012/06/2026, الجمعة
G: 12/06/2026, الجمعة
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Gökhan Ustabaş, Vural Ali Yütük.
Gökhan Ustabaş, Vural Ali Yütük.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in danışmanı Gökhan Ustabaş’ın, iş insanı Vural Ali Yütük'ü Şubat 2022’de silahla tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Yütük'ün Mart 2024’teki başvurusu üzerine dava açıldı. Kamera kayıtlarına yansıyan olayda, Ustabaş'ın Yütük'e silah çektiği görülüyordu. Görüntüler de dosyaya delil olarak sunuldu. Mahkemede savunma yapan Ustabaş, silahı tehdit amacıyla kullanmadığını öne sürerek, “Silahı merak etti, bu nedenle belimden çıkarttım” dedi. Davada karar 4 Haziran’da açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında alt sınırdan 2 yıl hapis cezasına hükmetti. Ceza, yapılan indirimle 1 yıl 8 aya düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Karar sonrası açıklama yapan iş insanı Vural Ali Yütük, verilen cezanın kendilerini derinden yaraladığını söylerek, karara itiraz edeceklerini ifade etti.



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