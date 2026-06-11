Rüşvet daireyi icrayla almış!

CHP’li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in görevden alındığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında iddianame tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 862 sayfalık iddianamede, Mustafa Bozbey, kardeşi Ramiz Bozbey, gelini İldam Aydın Bozbey ve eski Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 37’si tutuklu 63 sanık yer aldı. İddianamede Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi. Erdem'in ise 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer 61 sanığın farklı oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mustafa Bozbey

PARALARI PARAVAN ŞİRKETLERLE AKLADILAR

İddianameye göre, Nilüfer Belediyesi Başkanı olduğu dönemde Bozbey liderliğinde örgütsel bir rüşvet yapısı kuruldu. Örgüt, mevzuata aykırı olarak Turgay Erdem’in tek imzasıyla rüşvet karşılığında imar, iskân ve ruhsat işlemleri yaptı. Suçtan elde edilen gelirler de örgüt içinde faaliyet gösteren şahıslar adına kurulan paravan şirketler üzerinden aklandı. Özellikle Bozbey’in aile üyeleri olan şüphelilere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildi.

2 DAİRE VER İMZA ATAYIM

İddianamede, örgütün milyarlarca lira rüşvet aldığı belge ve tanıklarla anlatıldı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren müteahhit Emin Adanur, kendi inşa ettiği birçok projede Bozbey liderliğindeki yapıya rüşvet verdiğini söyledi. “Nilüfer Sitesi” adlı projesindeki ruhsat sorunu için görüştüğü Turgay Erdem’in kendisine, “Ben az önce Bozbey ile yemekte görüştüm. Ruhsata imza atmam için yapılacak olan bu projeden 2 daire istediğini söyledi” cevabını verdiğini aktaran Adanur, 1 dairede anlaştıklarını ve dairenin Ramiz Bozbey’in adamı Muhkim Demirtaş’a devredildiğini ifade etti.

RÜŞVETİMİ GERİ VER

Yine belediyenin ilçede bulunan Eker Park içerisindeki Eker Cafe için ihaleye çıktığını, kendisinin Mustafa Bozbey’e giderek burası için hazırladığı projeyi gösterdiğini anlatan Adanur, Bozbey’in yönlendirdiği Nilbel Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kale’nin kendisinden 2 milyon lira rüşvet istediğini söyledi. Kale ile anlaştıklarını ve ihalenin kendisinde kaldığını vurgulayan Adanur, “2 milyon TL’yi döviz bürosundan 500’er avro yaptırarak pasta kutusu içerisine koydum ve Naci Kale’ye Nilbel’de odasında teslim ettim” dedi. Ancak mekânda değişiklikler yaptığını ve bu süreçte, talep üzerine Kale’nin eşi için 70 bin TL’lik pırlanta yüzük aldığını, bir arsaya köy evi yaptırdığını, Kale’nin yurt dışı tatillerinin ücretini ödediğini vurgulayan Adanur, “Yaptığım proje Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Ben de rüşvet olarak vermiş olduğum paraları geri istedim. 2 milyon TL’yi verdiler. Pırlanta, köy evi ve tatil paralarını alamadım” diye konuştu.

VURGUNUN BOYUTU ÇOK BÜYÜK

Daha başka birçok proje için yapıya rüşvet verdiğini, bazı ödemeleri çekle yaptığını belirten Adanur, çek numaralarını paylaştı. SHU, Ona Residence Çamlıca, Hasanağa, Bakgör Residence, Bakgör City, Bakgör Yaşam Evleri, Bulvar 224, Plaza 224, Cadde 224, Balat Park, İhsaniye, Gazi 16, Avlu Görükle, Nilüfer Evleri, Bulvar Gold Elite, Umut Kent Sitesi, Belde Sitesi, Ayra 224, Ban Çamlık, Ban Kültür, FSM ve Paris Evleri gibi birçok projede rüşvetle emsal artışı yapılarak fazladan binlerce daire inşa edildiğini anlatan Adanur, “Nilüfer ilçesinde bu tarzda 2 bin adedin üzerinde proje vardır. Bu kadar proje ve bu kadar paranın olduğu, bu kadar usulsüzlüğün yaşandığı durumda şüpheli şahısların ne kadar para kazandığını, ne kadar büyük bir rüşvet çarkının olduğunu ve ne kadar büyük bir vurgun yapıldığını söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.





Sığınaklara dükkan ruhsatı

İş insanı Hüseyin Arslan, iddianameye giren ifadesinde kendilerinin de projelerinde Bozbey ve ekibine rüşvet verdiğini itiraf etti. Rüşvet çarkını firmaları adına 2 kişinin yürüttüğünü anlatan Arslan, “Ben, yönetim kurulunda olmam vesilesiyle bu rüşvet çarkına en yakından tanık olmuş kişiyim. Nilüfer Belediyesi’nin rüşvet çarkının kasası Turgay Erdem’dir” diye konuştu. 2010 ila 2015 yılları arasında 3 ayrı parselde sığınakları dükkan yaptıklarını belirten Arslan, “Buraların dükkan olması tamamen Turgay Erdem’e verilen rüşvetledir. Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi 1378 Ada 2 parsellerde yapılan inşaatlar tarafımıza aittir. Burada da sığınaklar dükkâna çevrilmiştir. Yine bu iki parselden de belediye çalışanlarına rüşvet olarak daire verilmiştir” şeklinde konuştu.





Rüşvet dairelerini icrayla almış

15 yıldır Bursa’da inşaat işi yapan Deniz Bozkurt da Ataevler Mahallesi’nde bulunan, gayriresmi ortak olduğu kentsel dönüşüm projesinde herkese tanınan emsal artışının kendilerine tanınmadığını, bu yüzden Mustafa Bozbey’le iletişime geçmeye çalıştıklarını anlattı.

PARAYI ÇUVALLARLA VERDİK

Bozbey’in adamı olduğu iddia edilen Hüseyin Gür’le tanıştırıldıklarını dile getiren Bozkurt, “Hüseyin Gür, ‘Ben projeyi çıkartırım, 5 daire ve 20 milyon TL lazım’ dedi. 14 milyon TL ve 3 daire karşılığında anlaşıldı. Paralar çuval içerisinde Yılmaz Adıgüzel isimli şahsa Malatyalılar Derneği’nde verildi. Bu paraların verilmesinden 3-4 ay sonra bizim proje onaylandı. Ardından emsal artışı onaylandı, proje 328 daireden 428 daireye çıkarıldı” dedi.

GÜR’E 3 DAİRE

Ortağının 14 milyonu verdikten sonra 3 daireyi vermek istemediğinin altını çizen Bozkurt, şunları anlattı: “Bunun üzerine Bozbey’in avukatı, elinde bulunan Satım Vaadi Sözleşmesi’ne istinaden Tuğrul isimli arkadaşıma icra takibi başlattı. Bunun üzerine Tuğrul mecbur kaldığı için yapılan proje olan Emek 22 Sitesi’nden 3 adet taşınmaza ilişkin tapuyu Hüseyin Gür’e verdi.”Bozkurt, 26 ayrı parsel numarası vererek buralara inşa edilen yapılar için de rüşvet alındığını öne sürdü.



