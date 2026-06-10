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CHP'den ihraç kararı Ali Mahir Başarır'ı çıldırttı: Parti tüzüğünü ayaklar altına aldılar

CHP'den ihraç kararı Ali Mahir Başarır'ı çıldırttı: Parti tüzüğünü ayaklar altına aldılar

18:5910/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ali Mahir Başarır'ın önce beddua ettiği Kılıçdaroğlu'ndan af talebi, bugünkü ihraç istemiylse karşılıksız kaldı.
Ali Mahir Başarır'ın önce beddua ettiği Kılıçdaroğlu'ndan af talebi, bugünkü ihraç istemiylse karşılıksız kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, bugün icra edilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası 9 ismi partiden ihraç etme kararı aldı. Bu isimler arasında yer alan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yaşananları 'disiplinsizlik' olarak niteleyip, "Parti tüzüğünü ayaklar altına aldılar, gözleri dönmüş bunların" ifadelerini kullandı.

CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa geri döndü.

Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), partiden ihraç edilmesi için 9 isim belirledi.

Toplantıya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partiden ihracı istenen isimleri açıkladı.

CHP'de 9 isme ihraç talebi

Alınan karar doğrultusunda Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini söyleyen Sarı, bu isimlerin parti üyeliklerinin de askıya alındığını ifade etti.

Ali Mahir Başarır'dan tepki: Parti tüzüğünü ayaklar altına aldılar

İhracı istenen isimlerden Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, T24'e yaptığı açıklamada, "Gülüyorum bu disiplinsizlere. Parti tüzüğünü ayaklar altına aldılar, gözleri dönmüş bunların. Bizi disipline verme yetkileri yok. Biz, kendisini ve bu kararı alanları millete tedbirli olarak veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarır daha sonra X hesabından yaptığı paylaşımda, kararın hukuksuz olduğunu öne sürüp, "Gerçekten 63/5 ten mi işlem yaptınız? Bir taneniz bile demedi mi bu madde milletvekillerine uygulanamaz diye. Üstelik oy birliğiyle öyle mi? Yazık size ya!" dedi.

Kılıçdaroğlu'na bela okumuştu

Başarır, mutlak butlan kararı sonrası partinin içine girdiği krizden Kemal Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutmuş, "Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek, tarih onu affetmeyecek" demişti.

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Gündem / Politika
10 Haziran, Çarşamba

Başarır, gelen tepkiler sonrası Kılıçdaroğlu'na af çağrısı yapıp,
"Herkesi affetti, beni mi affetmeyecek"
ifadelerini kullanmıştı.



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