CHP'de yaşanan iç kavga sonrası Muharrem İnce sessizliğini bozdu: Tarafını açıkladı

CHP'de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Muharrem İnce, "Nerede durduğumu soranlara cevabımdır: CHP'nin yanındayım" ifadelerini kullandı.

AYRIŞTIRAN SÖYLEMLERE YANIT VERDİ

Partideki mevcut tartışmalara değinen İnce, yürütülen kavganın partiye zarar verdiğini savundu. İnce konuya ilişkin, "Ne yazık ki CHP, Saray rejiminin kurduğu tuzağa düşmüştür. 'Arınma' ve 'Direnme' kavramları etrafında, CHP'yi parçalanmaya taşıyan anlamsız, gereksiz, yersiz ve talihsiz sert bir kavga yürütülmektedir. Kavgayı kızıştıran, partiyi ayrıştıran eylem ve söylemlerin, CHP'nin ve Türkiye'nin aleyhine olduğunu görmemek için siyaseten kör olmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

MUHARREM İNCE AÇIKLAMASININ DEVAMINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Asla mücadeleyi ve partiyi bırakmamaları, ayrı parti kurma gibi yollara tevessül etmemeleri gerekir. Bir dönem, CHP'den ayrılma deneyimini yaşamış ve geri dönmüş biri olarak CHP'den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını bütün samimiyetimle yol arkadaşlarıma söylemeliyim.

Hiç itiraz etmeden acil bir tüzük kurultayı toplanmalıdır. Tüzük, AK Parti tüzüğünden aşırılan maddelerden temizlenerek, genel başkan, parti meclisi, milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyelerinin parti üyeleri tarafından seçileceği demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Ardından da hiç geciktirilmeksizin genel başkan ve parti meclisinin parti üyeleri tarafından seçileceği kurultay acilen toplanmalı ve despotik saray rejimin tuzağı boşa çıkarılmalıdır."







