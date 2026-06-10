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Özgür Özel’in eski makam şoförüne rüşvet soruşturmasında gözaltı

Özgür Özel’in eski makam şoförüne rüşvet soruşturmasında gözaltı

19:0910/06/2026, Çarşamba
DHA
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Operasyonda Özgür Özel’in eski şoförü de gözaltına alındı.
Operasyonda Özgür Özel’in eski şoförü de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘rüşvet’ ve ‘çıkar amaçlı suç örgütü’ soruşturması kapsamında Manisa’da operasyon düzenlendi. Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan’ın şoförü Anıl Demir gözaltına alınırken, Yüzer’in CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in eski makam şoförü olduğu belirtildi. Soruşturmada MASAK raporları, HTS kayıtları ve etkin pişmanlık ifadelerinin dikkate alındığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet’ ve ‘çıkar amaçlı suç örgütü’ soruşturması kapsamında Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Yüzer’in CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in eski makam şoförü olduğu belirtildi.

Dijital materyaller ve dokümanlara el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘Çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet’ soruşturması kapsamında bugün Manisa'da operasyon düzenlendi. Soruşturmada görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade beyanları, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapılıp, bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerden Cem Yüzer’in CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in eski makam şoförü olduğu bildirildi.

1 milyon TL teslim ettiğini söyledi

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Denizli'de 1 milyon TL teslim ettiğini söylediği, Gözaçan'ın da 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



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