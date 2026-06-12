CHP’de Parti Meclisi karmaşası

Disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili süreçte de kritik bir aşamaya gelindi. Grup başkanvekili olan iki ismin görevlerinin düşürülmesinin ardından, CHP Genel Merkezi'nden TBMM Başkanlığı'na gönderilecek yazının işleme alınması bekleniyor. Süreç tamamlanana kadar grup başkanvekilliği görevlerinin teknik olarak devam edeceği belirtilirken, yazının yürürlüğe girmesiyle birlikte bu isimlerin hem makam odalarını boşaltmaları hem de grup başkanvekilliği görevlerinden ayrılmaları gerekecek. Ancak bu isimler hakkında yalnızca 'tedbiren kesin ihraç istemiyle disipline sevk’ kararı bulunduğu için parti üyelikleri tamamen sona ermeyecek. Buna karşın Parti Meclisi, MYK ve grup yönetiminde görev alma hakları ile parti adına komisyon üyeliği ve temsil yetkileri askıya alınmış olacak.