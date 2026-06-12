CHP’de Parti Meclisi karmaşası

Mutlak butlan sonrası merakla beklenen dünkü CHP Parti Meclisi öncesinde taraflardan karşılıklı hamleler geldi. Özel cephesi, olağanüstü kurultayı zorlamak için PM'deki 28 üyesini istifa ettirirken, Kılıçdaroğlu cephesi İstanbul'da yaşanan Gürsel Tekin sürecini örnek vererek mahkeme kararıyla tedbiren yönetime gelen kadronun PM'deki kişi sayısına bağlı kalmayacağına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ayrıca disipline sevk edilen Özel yanlısı grup başkanvekillerinin Meclis'teki makamlarını boşaltmaları için TBMM Başkanlığı’na başvurdu.
Mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki yetki ve meşrutiyet krizi derinleşiyor. Haftalardır beklenen Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde iki taraf da karşılıklı hamlelerini devreye sokarak saflarını sıklaştırdı. Özel tarafı PM’den olağanüstü kurultay kararı çıkarmaya hazırlanırken, Kılıçdaroğlu cephesinden gelen ihraç adımıyla sarsıldı.
KARŞILIKLI HAMLELER
CHP Genel Merkezi, dördü PM üyesi, ikisi grup başkanvekili olan 9 milletvekilinin ihraç talebiyle tedbiren üyeliklerinin askıya alınmasıyla PM'deki ve Meclis grubundaki üstünlüğünü ele geçirmeye çalıştı. Özel cephesi ise PM'deki 28 üyesini istifa ettirerek olağanüstü kurultay sürecini zorlamaya yöneldi. Kılıçdaroğlu ekibi bu hamleye karşın İstanbul İl Başkanlığı sürecinde yaşanan Gürsel Tekin örneğini hatırlatarak, mahkeme kararıyla tedbiren göreve gelen yönetimlerin PM'deki sayı hesabına bağlı olmayabileceğini savundu. Aynı süreçte Kılıçdaroğlu yönetimi, disipline sevk edilen Özel’e yakın grup başkanvekillerinin TBMM’deki görevlerinin düşürülmesi için de Meclis Başkanlığı nezdinde girişim başlattı.
KURULTAYIN TOPLANMAMASI SUÇTUR
Özel'e yakın PM üyelerinin 28'inin noter aracılığıyla istifa ettiği açıklanırken, bu adımla birlikte CHP Tüzüğü'neki "üye sayısının üçte ikinin altına düşmesi halinde 45 gün içinde kurultay" hükmünün işletilmesi hedefleniyor. Özel cephesinin sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur" diyerek yönetimin yalnızca partiyi kurultaya götürebileceğini savundu.
KILIÇDAROĞLU İSTERSE PM ÜYESİ DE ATAR
Kılıçdaroğlu cephesi PM toplantısının yapılacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun hukukçuları Özel destekçisi üyelerinin istifasının anlamının olmadığını kaydederek, "Mahkeme kararıyla tedbiren göreve iade edildiğimiz için Parti Meclisi'ndeki boş koltuklara da atma yetkisi yapma hakkına sahibiz" dedi. Bu çerçevede bir süre önce İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin atanması ve sonrası yönetim durumu örnek verildi.
TBMM'YE MAKAM BAŞVURUSU
Kılıçdaroğlu yönetiminin, önceki gün disiplin süreci başlatılan grup başkanvekillerinin Meclis’teki makamlarının boşaltılması için TBMM Başkanlığı’na başvurduğu öğrenildi. Sürece ilişkin soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı’nın parti içi ihtilafların tarafı olmayacağını söyledi. Kurtulmuş, "TBMM herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olmaz. Parlamenter hukuk çerçevesinde gereken neyse o yapılır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Özel'in Meclis'teki makam odasının boşaltılmasını istediği iddialarına ilişkin ise "Bunların hepsi büyük resmin içinde bir detaydır" yanıtını verdi.
PM 27 üyeyle toplandı
- CHP PM, 27 üyenin istifası sonrası kalan üyelerle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya 29 ismin katıldığı açıklansa da, Erdoğan Toprak’ın mazeret bildirerek toplantıya katılmadığı, Ahmet Hakan Uyanık’ın ise askerlik görevi nedeniyle toplantıda yer almadığı öğrenildi. CHP Genel Merkezi'nde saat 13.10'da başlayan toplantı nedeniyle partiye ziyaretçi kabul edilmedi. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı toplantı sonrası açıklama yaptı. Sarı, "Parti Meclisi'nin istifalarla işlevsiz hale getirilmesi, aslında yargının vermiş olduğu karara karşı bir duruş anlamına geliyor. Parti Meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki 40 sayısının altına düşülmesi halinde uygulanacak hükmün burada uygulanamayacağı çok açık. Bu istifalar karşısında Parti Meclisi'nin çalışmaması, düşmüş sayılması, bu yoldan da bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir" dedi. Sarı, bugün de MYK toplantısı yapılacağını ifade etti.
Başkanvekilleri ne olacak
- Disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili süreçte de kritik bir aşamaya gelindi. Grup başkanvekili olan iki ismin görevlerinin düşürülmesinin ardından, CHP Genel Merkezi'nden TBMM Başkanlığı'na gönderilecek yazının işleme alınması bekleniyor. Süreç tamamlanana kadar grup başkanvekilliği görevlerinin teknik olarak devam edeceği belirtilirken, yazının yürürlüğe girmesiyle birlikte bu isimlerin hem makam odalarını boşaltmaları hem de grup başkanvekilliği görevlerinden ayrılmaları gerekecek. Ancak bu isimler hakkında yalnızca 'tedbiren kesin ihraç istemiyle disipline sevk’ kararı bulunduğu için parti üyelikleri tamamen sona ermeyecek. Buna karşın Parti Meclisi, MYK ve grup yönetiminde görev alma hakları ile parti adına komisyon üyeliği ve temsil yetkileri askıya alınmış olacak.
Kılıçdaroğlu'nun kurultay hesabı
- Taraflar kurultay hesabını PM aritmetiği üzerinden yaptı. Hem Kılıçdaroğlu cephesi hem de Özel ekibi, PM'den çıkacak olası kararların kurultay sürecini doğrudan belirleyeceği değerlendirmesiyle hareket etti. Kılıçdaroğlu cephesinin temel planı, PM'den kurultay kararı çıkartıp bunu olağan kurultay takvimi içine yaymaktı. Bu süreçte 38'inci Olağan Kurultay'da 'delegelik niteliği tartışmalı hale gelen' isimlerin ilerleyen seçimlerde oy kullanmasının önüne geçilmesi hedefleniyordu. Böylece PM'den alınacak kararın, yargı sürecinde tedbir kararının kaldırılmasının ardından işletilecek olağan kurultay mekanizmasına dayanak oluşturması amaçlanıyordu.
27 üye istifa etti
- Özel cephesi farklı bir risk hesabı yaptı. Partinin 25 Temmuz'a kadar seçimli kurultay yapmaması halinde, Siyasi Partiler Kanunu kaynaklı gerekçelerle seçimlere girme yeterliliğinin tartışmalı hale gelebileceğini savunuluyordu. Bu nedenle PM'den olağanüstü kurultay kararı çıkarılması hedeflendi. Ancak süreç, Kılıçdaroğlu kanadının 'kesin ihraç talebi' ve 'tedbirli üyelerin askıya alınması' hamlesiyle yeni bir boyut kazandı. Bu adım, Özel cephesinin PM'deki hesaplarını doğrudan etkiledi. Bunun üzerine Özel'e yakın 27 PM üyesi istifa etti.
Salt çoğunluk disipline takıldı
- Zaten haklarında tedbir kararı bulunan 4 üyenin askıya alınmasıyla sayı 57'den 53'e düşmüştü. CHP PM'nin toplam üye sayısı ise 60 olduğu için, olağanüstü kurultay kararı alınabilmesi adına 31 oy yeterli görülüyordu. Kılıçdaroğlu cephesi "Mahkeme tedbiriyle göreve geldim, kurultay kararı alamam" görüşünü savunurken, Özel tarafı ise 32 oyla kurultay kararı alınabileceği tezini gündeme taşımaya hazırlanıyordu.
PM'yi istifalarla çökertme adımı
- Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitmeme iradesini güçlendirmek amacıyla 4 üyeyi askıya alması, Özel ekibinin 'PM'yi çökertme' olarak değerlendirilen istifa hamlesini hızlandırdı. Böylece normal şartlarda daha uzun sürede yaşanması beklenen saflaşma, kısa süre içinde netleşmiş oldu. Öte yandan kulislerde, Kılıçdaroğlu yönetiminin üyelikleri kesin ihraç talebiyle tedbiren askıya alınan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine CHP Grup Başkanvekilliği için yeni isimler üzerinde çalıştığı da konuşuluyor. Bu kapsamda Sevda Erdan Kılıç, İnan Akgün Alp ve Mustafa Adıgüzel isimlerinin öne çıktığı belirtiliyor.