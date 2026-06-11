Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'arınma' tepkisi: Arınma diye kimler kayrıldı hepimiz biliyoruz

Mutlak butlan CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 'arınma' çağrısı yapmıştı.

Temiz siyaset yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, kirlilikten arınacaklarını ifade ederek partide üç aşamadan oluşan gerçek değişim olacağını ve bunun ilkinin de 'arınma ve temiz siyaset' olduğunu belirtmişti.

Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yeni bir tartışma konusu olan bu çıkışına Özgür Özel'den tepki geldi.

"Bir ağzımı açsam neler olur"

Halk Tv yayınında konuşan Özel, bugüne kadar bir kelime, bir kötü söz söylemediğini ifade ederek, "Yine tutuyorum söylememeye çalışıyorum. Madem ki mevcut genel başkan olmuş; madem ki mevcut genel başkanlara o acımasız sözler söyleniyormuş; bir ağzımı açsam neler olur ama kıyamam bu partiye." dedi.

"Arınma diye kimler kayrıldı hepimiz biliyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' çıkışına atıfta bulunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hele hele yok efendim arınmaymış. Arınma diye geçmişte kimlerin korunup, kimlerin kayrılıp, kimlerin feda edildiğini hepimiz biliyoruz da şu partiye kıyamam."







