Türkiye 'Birleşik ve Tek Libya' için mesai harcıyor

Libya’daki barış sürecinde kilit öneme sahip 5+5 Ortak Askeri Komite, Türkiye’nin ev sahipliğinde iki kez bir araya geldi. İlk görüşme 3 Aralık 2021’de Ankara’da yapılırken, 28 Kasım 2024’teki ikinci toplantıda Libya’nın istikrarına katkı sağlayacak ek adımlar ele alındı.

Türkiye’nin desteğiyle Doğu ve Batı Libya arasında müşterek faaliyetlerin geliştirilmesi gündeme gelirken, “nihai hedefin tüm kurumlarıyla birlikte hareket eden birleşik bir Libya olduğu” vurgulandı.

HAFTER’İN ANKARA ZİYARETİ

Kardeş kavganın başladığı 4 Nisan 2018’in yıldönümü olan 4 Nisan 2025’te, Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Hafter, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in davetiyle Ankara’yı ziyaret etti.

Görüşmede Türkiye’nin 2020’de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin talebi üzerine verdiği destekle sahada sağlanan dengenin, ateşkesin ve siyasi sürecin önemine dikkat çekildi. “Libya’yı artık Doğu-Batı olarak değil, tek bir Libya olarak anmanın zamanı geldi” mesajı öne çıktı.

TEKNİK HEYET VE ASKERİ İŞ BİRLİKLERİ

Hafter’in ziyaretinin ardından Libya’nın doğusundan üç askeri teknik heyet 15-28 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye’ye gelerek çeşitli karargâh, birlik ve eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu.

Eğitim, danışmanlık ve yardım faaliyetlerinin Libya’da başarıyla sürdüğüne işaret edilirken, tarafların ilişkileri daha da ileri taşıma konusunda kararlı olduğu bildirildi.

IDEF 2025’TE STRATEJİK GÖRÜŞMELER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı’nda birçok üst düzey isimle bir araya geldi. Senegal ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti temsilcilerinin yanı sıra Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Hafter ile de görüşme gerçekleştiren Güler’in temasları, Ankara-Bingazi hattında ilişkilerin derinleştiği bir döneme denk geldi.

TCG KINALIADA’NIN LİBYA SEFERİ

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Kınalıada korveti, 17-18 Ağustos 2025’te Trablus Limanı’nı ziyaret etti. Limanda Libya Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanları ile temaslarda bulunuldu.

Geminin 20-21 Ağustos tarihlerinde Bingazi Limanı’na da uğrayacağı ve askeri makamlarla görüşmeler yapacağı kaydedildi.

LİBYA’DAN TÜRKİYE’YE MESAJ

Libya tarafı, görüşmelerde Türkiye’nin “sömürgeci emeller taşımayan, güçlü ve muhtedir bir ülke” olduğunu vurgularken, ülkenin birliğinin korunmasında Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Türkiye ise Libya'daki tüm kesimlerle iş birliğini sürdürme ve "Birleşik ve Tek Libya" hedefi doğrultusunda desteğini kararlılıkla devam ettirme mesajı verdi.












