TCG Kınalıada Bingazi Limanı'nı ziyaret edecek

16:3319/08/2025, Salı
DHA
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kınalıada gemisinin yarın Libya'da Bingazi Limanı'nı ziyaret edeceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG Kınalıada'nın yarın (20-21 Ağustos 2025 tarihlerinde) Bingazi Limanı ziyareti, ziyaret kapsamında da askeri makam ziyaretleri ve gemide ağırlamalar yapması planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kınalıada gemisinin yarın Libya'da Bingazi Limanı'nı ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığımız tarafından kardeş kavgasının sonlandırılması ile 'Birleşik ve Tek Libya' oluşturulması hedefi doğrultusunda stratejik adımlar atılmaya devam edilmektedir. 4 Nisan 2025 tarihinde Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Hafter'in ülkemizi ziyaret etmesi ile başlayan bu süreç kapsamında; TCG Kınalıada, 17-18 Ağustos 2025 tarihlerinde Trablus Limanı'nı ziyaret etmiş, Libya Savunma Bakanı, Libya Genelkurmay Başkanı, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı, Libya Sahil Güvenlik Komutanı, Trablus Üs Komutanı ve beraberindeki heyet ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ayrıca TCG Kınalıada; Libya Büyükelçimiz Güven Begeç, Libya Savunma Bakanı, Libya Genelkurmay Başkanı, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı ve heyeti tarafından ziyaret edilmiştir. TCG Kınalıada'nın yarın (20-21 Ağustos 2025 tarihlerinde) Bingazi Limanı ziyareti, ziyaret kapsamında da askeri makam ziyaretleri ve gemide ağırlamalar yapması planlanmaktadır" denildi.



