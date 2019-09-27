Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü: Atmaca füzeleriyle donatılan TCG Kınalıada donanmaya katılıyor

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda pazar günü Türk savunma sanayisi adına iki önemli gelişme yaşanacak.

MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni, Tersane Komutanlığı'nda yapılacak.

AA TCG Kınalıada, pazar günü İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek törenle hizmete girecek.

MİLGEM ile ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştiren Türkiye, gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılığı azalttı ve önemli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı kazanımları elde etti.

Geçen sürede TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada gemileri Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Son olarak TCG Kınalıada da donanmanın envanterine girecek.

FOTOĞRAF 13 Türkiye'nin yüzde yüz yerli tasarım ilk milli savaş gemi projesi MİLGEM'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğinin sadece karasularımız içinde sağlanamayacağı bilinciyle başta Karadeniz, Ege ve Akdeniz olmak üzere dünya denizlerinde varlık gösteriyor. Uluslararası faaliyetlere, operasyonlara, tatbikatlara katılan Deniz Kuvvetleri, bu gayretler ve milli imkânlarla daha iyi seviyelere geliyor. Bu çerçevede, korvet ve firkateyn inşasının yanında denizaltı, karakol gemisi, lojistik gemileri ve çok maksatlı amfibi hücum gemisi projelerini de sürdürülüyor. Türk denizciliğinin gurur veren projesi, MİLGEM korvet projesinin detaylarına gelin birlikte bakalım... 1534 yılında Barbaros Hayreddin Paşa ile altın çağını yaşayan Türk denizciliği Osmanlı’dan aldığı miras ile 1996 yılında MİLGEM projesiyle yeni bir döneme girdi. Deniz kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen proje 2004 yılında resmen başladı ve MİLGEM ada sınıfı korvetler dünya çapındaki teknolojik ilerlemelerin hepsini içinde barındırabilen bir yapıya kavuştu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ortaya koyduğu vizyon ve kararlı tutum ile gerçekleşen ve Türkiye’nin milli imkanlarının azami oranda kullanıldığı Milli Gemi Projesi kapsamında, Türkiye’de ilk defa günümüz teknolojisine uygun, yüksek standartlara sahip, komplike bir su üstü harp gemisinin dizayn ve entegrasyonu yerli sanayinin desteği ile milli imkanlar kullanılarak gerçekleştirildi. MİLGEM kapsamında ilk 4 gemi korvet olarak tamamlanırken, projesinin kuvvet komutanlığı tarafından başarılı bulunmasının ardından projede ilerleme kararı alındı ve proje revize edilerek donanmanın ihtiyacı olan daha çok hava savunma silah sistemi ağırlıklı önceliğe sahip yeni nesil savaş gemisi üretimine odaklanıldı. İstif sınıfı yeni nesil program ile 4 gemi daha donanmaya kazandırılması hedeflenirken, bölgesel hava savunma kabiliyetine sahip olacak dört hava savunma fırkateyninin tedariği için de çalışmalar devam ediyor. MİLGEM Projesinde bugün gelinen durum itibarı ile gemi inşa ve donatımında kullanılan malzeme, cihaz ve sistemler değer olarak yüzde 70 oranında yerli sanayi imkânları ile karşılandı ve bu oran kalem bazında yüzde 80 dolaylarında olduğu açıklandı. Küçük boyutlu alımlar için 212 firma ile çalışmalar yürütülürken, hizmet ve materyal tedariki konusunda özel sektör sanayicisi ile toplam 75 firma ile ana sözleşme yapılmış ve yaklaşık 9200 kalem malzeme tedariği sağlandı. 99,5 metre tam boy, 14,4 metre genişliğe sahip yerli savaş gemileri 2400 ton ağırlığa sahipler.. 29 deniz mili sürat kabiliyeti olan MİLGEM korvetler 10 gün denizde kalabiliyor… 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemine sahip savaş gemileri 10 tonluk helikopterler için gerekli ekipmana sahip şekilde inşa edildi. Türkiye'nin savaşan yerli ve milli silahları: MİLGEM Türk savunma sanayii, hava ve kara araçlarının yanında deniz araçlarıyla da sessiz bir devrim gerçekleştiriyor. Özgün tasarım ve teknik gücüyle tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken MİLGEM projesi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Peki, Milli Gemi Projesi MİLGEM'in özellikleri nedir? MİLGEM hangi özelliklere sahip? Kaç tane milli gemi üretildi? İşte Türk savunma sanayisinin son yıllarda geliştirdiği en önemli projelerden biri olan MİLGEM'e dair detaylar... BiP'te paylaş

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Sözleşme imzalandı

Proje kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca ana yükleniciler olarak STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile başta ana tahrik sistemi olmak üzere platform sistemleri ve dizayn hizmetlerine yönelik, ASELSAN-HAVELSAN iş ortaklığı ile savaş sistemlerinin tedariki için sözleşme imzalandı.

AA TCG Kınalıada ile milli olarak geliştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi ve Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca da kullanılmaya başlanacak.

ASELSAN, silah ve sensör sistemlerini sağlarken, HAVELSAN, Advent Savaş Yönetim Sistemi'ni temin etti. Bu firmaların altında ise alt yüklenici olarak Gürdesan, Sirena Marine, Yaltes, Anel Marin, İşbir, Figes gibi firmaların da bulunduğu 50'yi aşkın yerli firma görev aldı. Gemiler, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda inşa edildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesinin MİLGEM Projesi kapsamında başkanlığa verdiği görev çerçevesinde, yerli ve milli ürün ile tasarım kabiliyeti kullanımını en başta tutacak şekilde, tasarım hizmetleri de dahil olmak üzere malzeme ve hizmet tedariki için çok sayıda sözleşme imzalandı. Projede geçen yıllar içerisinde yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar getirildi.

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FOTOĞRAF 11 Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikata katılan TCG Bayraktar'ı gezen gazetecilere gemiyle ilgili bilgi verildi. Anadolu Tersanesi'nin, yerli savunma sanayisinin önemli bir parçası olan TCG Bayraktar, 2014 yılında kızağa alındı ve 2017 Nisan ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Yüzde 72'lik millilik oranına sahip Bayraktar, tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Üst binası balistik korumalı olan gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor. TCG Bayraktar, Türkiye'de özel sektör tersanelerince inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliği taşıyor. Sınıfında dünyanın en büyüğü olan geminin boyu 139 ve eni 19,60 metre, bir tabur asker ve 13 tank taşıyabiliyor. Gemide 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş ve kalkışına olanak sağlayacak helikopter platformu yer alıyor. Yükleme ve boşaltma işlemlerini sağlayabilmek amacıyla geminin üç tarafında birer kapak bulunuyor. Gemide ayrıca her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20+ knot sürat yapabilen 4 LCVP çıkarma aracı yer alıyor. Gemi, bin 200 ton yük veya tank, zırhlı araç ve diğer araçları taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. TCG Bayraktar, ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor ve 5 bin deniz milinden fazla yol alabiliyor. Bayraktar, 2 metrelik sığ sulara kapak atabiliyor. Gemide yerli üretim komuta kontrol sistemi ve stabilize makineli tüfek platformu ile pek çok elektronik ve silah sistemi yer alıyor. Bayraktar, geniş muhabere ve elektronik imkanlarıyla komuta kontrol, hareket ve lojistik görev fonksiyonlarına katkı sağlamanın yanı sıra gerektiğinde doğal afet yardım görevlerini de yerine getirebilecek kapasiteye sahip bulunuyor. Kan testi yapabilecek seviyede sıhhi donanımı da bulunan gemide ameliyat dahi gerçekleştirilebiliyor. EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda ilk kez kullanılan geminin görevi, bir tabur askeri 14 gün boyunca ikmal amaçlı muhafaza etme ve sahile intikal ettirmek oldu. EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı TCG Bayraktar kapılarını açtı EFES-2018 Birleşik M Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda ilk kez kullanılan milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar, kapılarını basın mensuplarına açtı. BiP'te paylaş

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Advent ve Atmaca göreve başlıyor

TCG Kınalıada ile Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca da bir deniz platformunda görev yapmaya başlayacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi kapsamında geliştirilen Atmaca, test atışlarında belirlenen hedefleri başarıyla vurdu. Atmaca'nın entegrasyonuyla MİLGEM'lerin caydırıcılığı daha da artırılacak.

Tamamen yerli ve milli ağ destekli yeteneğe sahip Advent Savaş Yönetim Sistemi de gemideki bir diğer önemli yenilik olacak. Tüm atış testlerini başarıyla tamamlayan sistem, TCG Kınalıada ile Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet verecek.

TCG Kınalıada'da, projenin üçüncü gemisinde de kullanılan, ASELSAN Hızır Torpido Karşı Tedbir Sistemi de yer alacak.

AA TCG Kınalıada ile Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca da bir deniz platformunda görev yapmaya başlayacak.

Pakistan'ın MİLGEM'leri için çalışmalar başlıyor

Türk savunma sanayisinin tek seferdeki en yüksek rakamlı ihracatı olan Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nde birinci geminin sac kesimi de pazar günü İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Yapılacak törenle Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisinde var olan ilişkiler yeni bir boyut kazanacak.

Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 MİLGEM üretilecek.