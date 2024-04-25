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TCG Kınalıada Mogadişu’da

TCG Kınalıada korveti Ertuğrul faciasının yıl dönümü nedeniyle çıktığı Japonya seferinde Somali’de demirledi. Türk donanmasına ait korvet, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Somalililer tarafından sevinçle karşılandı.

Canberk Doğan
04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:03 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ertuğrul faciasının 134’üncü yıl dönümü için 8 Nisan’da Japonya seferine çıkan milli yapım TCG Kınalıada korveti, Somali durağı Mogadişu’da sevinçle karşılandı. Türkiye ile Somali arasında şubatta imzalanan savunma ve ekonomi anlaşmasından sonra Japonya yolunda olan Kınalıada’nın Mogadişu Limanı’na demirlemesi dikkat çekti. TCG Kınalıada korvetini karşılama törenine Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da katıldı.

TÜRKİYE DOST VE KARDEŞ ÜLKE

Kınalıada korveti şapkası takan Mahmud, ziyaretin önemini “Türkiye'deki kardeşlerimizin hükümeti, bize defalarca destek vermiş, tanıdığımız bir ülke ve insanlar arasında yer alıyor. Ülkemiz ve toprak birliğimizin korunması açısından bu önemli anlaşma ve iş birliğine güvenebileceğimiz dost ve kardeş bir ülkedir” sözleriyle dile getirdi.

DENİZLERİMİZİ ARTIK KENDİMİZ KORUYABİLECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür eden Mahmud, bu anlaşma sayesinde Somali donanmasının güçlenerek kendi denizlerini tek başına koruyabilecek kapasiteye ulaşacağını kaydetti. Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur da “Anlaşma farklı bölümler içeriyordu, bir kısmı ekonomik, diğer kısmı askeri nitelikteydi. İşlerin çoğu iyi gidiyor ve bu gemi, askeri kısmın bir parçasıdır. Diğer kısımların da uygulanması planlanıyor” diye konuştu.

Yolu uzun

Kınalıada korvetinin Japonya’ya gidiş dönüşü 4 ay sürecek. Uzun yolculuk Türk savunma sanayiinin tanıtımına da katkı sağlayacak. Geminin rotası üzerindeki Suudi Arabistan, Cibuti, Somali, Maldivler, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Tayland, Çin ve Güney Kore'yi ziyaret etmesi planlanıyor. Gemi yurda dönerken de Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Hindistan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Cibuti ve Ürdün'de duracak.



#TCG Kınalıada
#Somali
#Mogadişu
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