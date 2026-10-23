Bursa'da polisi görünce kaçmaya çalışırken trafik lambasına çarpan alkollü sürücüye ağır fatura

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı üzerinde polisin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamasında renkli ve bir o kadar da ilginç anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Anıl Ç. yönetimindeki 16 ATK 997 plakalı otomobil, uygulama noktasındaki polis ekiplerini fark edince durakladı. Yakalanacağını anlayınca panikleyen sürücü, aracını ani bir manevrayla geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Ancak hızla manevra yapan sürücü, kontrolü kaybederek yol kenarındaki trafik lambasına çarptı ve ancak bu şekilde durabildi.

SAVUNMASI ŞAŞIRTTI

Kaza yerine intikal eden polis ekipleri sürücüyü kontrol altına alırken, bölgeye sevk edilen trafik polislerinin yaptığı alkol testinde Anıl Ç.'nin 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkolmetreyi üflediği esnada polis memurlarına dönen sürücünün sarf ettiği sözler ise şaşırttı:

"Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin. Yazık günah adama. Suç işlemedim, daraldım burada. Kaçacak bir durumum yok."

Yaşanan ilginç anlar kameralarca saniye saniye kaydedilirken, alkollü ve tehlikeli araç kullanan sürücüye 3 farklı maddeden toplam 420 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü Anıl Ç., gerekli yasal işlemlerin yapılması için karakola götürüldü.