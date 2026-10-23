Santimetrelerle kutuluş kamerada: İş hanından düşen dev cam kadının yanı başına çakıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde öğle saatlerinde olası bir facianın eşiğinden dönüldü. İş hanının yüksek katlarındaki dış cephe kaplamasına ait bir cam panel, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden koparak kalabalık sokağa düştü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Saray Mahallesi Sanatçılar 2'nci Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kadının arkadaşlarıyla yol kenarında durup sohbet ettiği esnada, hemen üzerlerinde bulunan iş hanının dış cephesindeki dev cam yerinden koptu. Metrelerce yüksekten hızla aşağı düşen cam, sohbet eden kadının santimlerle ifade edilecek mesafede yanına çakılarak darmadağın oldu.

Camın büyük bir gürültüyle yere çakılıp parçalanması üzerine sokakta büyük panik yaşandı. Düşen dev parçalara rağmen şans eseri yara almadan kurtulan kadın ve çevredeki vatandaşlar korkuyla etrafa kaçıştı.

Korku dolu anlar yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde camın düşme anı, kadının kıl payı kurtuluşu ve çevredeki insanların yaşadığı panik net bir şekilde yer aldı. Polis ve zabıta ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, dış cephe camının düşmesine ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldı.