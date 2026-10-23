Bağlı olduğu yerden kaçan at foseptik çukuruna düştü: AFAD ekiplerinin kurtarma anı kamerada

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir evde bağlı bulunurken ipini koparıp kaçan at, mahallede korku ve heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu. Başıboş şekilde sokaklarda gezen at, boş bir arazide yer alan foseptik çukuruna düştü.

Olay, 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak üzerinde meydana geldi. Boş arsadaki üzeri açık foseptik çukurunu fark edemeyerek içine düşen at, çukurun tabanındaki çamur ve pisliğe saplandı. Atın çukur içerisinde çaresizce debelendiğini ve bir süre sonra hareketsiz kaldığını gören mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine adrese kısa sürede AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, foseptik çukurunda mahsur kalan atı kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli ve koordineli çabaları sonucunda talihsiz hayvan saplandığı çukurdan çıkarıldı.

Düştüğü çukurda bacağından yaralandığı tespit edilen at, olay yerinde hazır bekleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personellerine teslim edildi. Yaralı at, ilk müdahale ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla belediyeye ait hayvan barınağına nakledildi.