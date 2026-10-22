Zonguldak’ta bina çökmesinin ardından 28 daireli apartman boşaltıldı

Esenyurt’ta kontrolden çıkan otomobil 3 kişiyi yaraladı

Esenyurt’ta kontrolden çıkan otomobilin motosiklete, kaldırımda yürüyen yayaya ve bir iş yerine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza, Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete ve kaldırımda yürüyen yayaya çarptıktan sonra bir iş yerine vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, motosikletli ve yaya, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda ve iş yerinde hasar oluştu. Görgü tanığı Halil Demir, otomobilin yüksek hızla ilerlediğini belirterek, aracın önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayaya çarptığını ve iş yerine vurarak durabildiğini söyledi.