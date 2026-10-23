Havacılık merakı tüm zorluklara meydan okudu: 600 çöp poşetini birleştirip uçtu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki yamaç paraşütü tutkunu Halil Akdeniz, sıra dışı bir başarıya ve hayal gücüne imza attı. Çocukluğundan ve gençlik yıllarından beri havacılığa büyük ilgi duyan Akdeniz, yüksek maliyetler ve imkansızlıklar nedeniyle satın alamadığı ekipmanların yerine kendi balonunu üretti.

HELYUM PAHALI GELDİ GÜNEŞ ENERJİSİNE YÖNELDİ

Havacılık merakı 2006 yılında başlayan ve 2010 yılından itibaren çeşitli hocalardan yamaç paraşütü eğitimi alarak P2 sertifikası kazanan Halil Akdeniz, uçuş maliyetlerini düşürmek için araştırmalara başladı. Helyum gazının oldukça pahalı olduğunu görünce güneş enerjisiyle yükselen balon teknolojilerini keşfeden Akdeniz, pandemi döneminde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Fransa'da bu alanda çalışan uzman isimler Laurent Besset ve Paul Ferney ile iletişime geçerek bilgi ve doküman edinen Akdeniz, edindiği teorik bilgileri pratik bir tasarıma dönüştürdü.

600 ÇÖP POŞETİ KULLANDI

Yaklaşık 600 adet çöp poşetini yan yana getirip birleştirerek devasa bir balon oluşturan Akdeniz, bağlantı noktalarındaki yırtılma ve açılmaları önlemek için ilk etapta koli bandı, ardından daha dayanıklı olan lifli bantlar kullandı. Dayanıklılık sorunlarını hasarlı bölgeleri tamir ederek aşmaya çalışan Akdeniz, hazırladığı balonun 80 ila 90 kilogram arasında bir kaldırma kapasitesine ulaştığını belirtti.

Kendi ağırlığı 101 kilogram olan ve emniyet donanımlarıyla birlikte uçuş denemelerini sürdüren Halil Akdeniz'in bu sıra dışı ve azimli çabası, Afyonkarahisar'da yıllar önce yamaç paraşütü yapan bir kişiyi yöresel şiveyle kaydeden gençlerin meşhur "uçan adam" görüntülerini yeniden hafızalarda canlandırdı.