Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına kınama: Netanyahu hükümetine izin verilmemeli

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarına ilişkin açıklamada bulunarak kınadı. Söz konusu saldırıların uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil ettiğini ifade eden Bakanlık, "Yayılmacı İsrail’in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır." denildi. Açıklamada ayrıca Netanyahu hükümetinin Gazze’deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemesi gerektiği de kaydedildi.
"İsrail bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçlıyor"
İsrail’in bölgedeki politikalarının istikrarsızlığı artırdığı belirtilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin yayılmacı tutumunun Orta Doğu’daki gerilimi tırmandırdığı ifade edildi. Açıklamada, “Yayılmacı İsrail’in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır.” denildi.
"Netanyahu hükümetine izin verilmemeli"
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze’de yürüttüğü yıkıcı politikaların Lübnan’da da sürdürmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Netanyahu hükümetinin Gazze’deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan’da sürdürmesine izin verilmemelidir.” ifadelerine yer verildi.
Türkiye’nin Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin altı çizilen açıklamada, İsrail’in saldırıları karşısında Lübnan halkı ve devletiyle dayanışmanın süreceği belirtildi.