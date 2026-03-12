Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına kınama: Netanyahu hükümetine izin verilmemeli

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınadı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların uluslararası insani hukukun ağır ihlali niteliği taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail’in saldırılarının bölgede zaten kırılgan olan güvenlik ortamını daha da kötüleştirdiğine dikkat çekilerek, “İsrail’in Lübnan’da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.